Mancini insegue i quarti di Coppa d'Asia | ma la sua Arabia Saudita parte dietro nelle quote

CONCERTI Riccardo Muti in Chicago Symphony Orchestra il 29 GENNAIO MOSTRE Inaugura a Roma il Museo delle Illusioni fino al 01 FEBBRAIO ...Come riporta AgiproNews, un girone concluso al primo posto da imbattuta, ma l'Arabia Saudita di Roberto Mancini dovrà ribaltare i pronostici per raggiungere i quarti in Coppa d'Asia. Il tabellone non ...ROMA - Un girone concluso al primo posto da imbattuta, ma l'Arabia Saudita di Roberto Mancini dovrà ribaltare i pronostici per raggiungere i quarti in Coppa d'Asia. Il tabellone non è benevolo per ...