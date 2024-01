Manchester United | Rashford si dà malato ma viene pizzicato in discoteca | rischia una multa choc

(Di lunedì 29 gennaio 2024) In casala soddisfazione per la sofferta qualificazione al quinto turno di FA Cup ai danni del Newport - capace di rimontare...

Tutti gli occhi saranno puntati sul Rodney Parade per il quarto turno di FA Cup del Newport County , domenica 28 gennaio, quando la squadra di League ... (sport.periodicodaily)

Trasferta gallese per il Manchester United che domenica nel tardo pomeriggio sarà ospite del Newport County, club che milita nella League Two ... (infobetting)

Marcus Rashford è stato avvistato per la seconda volta in un nightclub di Belfast pochi giorni prima dichiararsi malato e aver saltato ... (sportface)

eSi tratta della nuova vita di Philip Mulryne, per tredici anni calciatore professionista ora devoto alla chiesa e alla sua fede Da calciatore a ... (cityrumors)

La Juventus ha scelto lui per rimpiazzare Matthijs de Ligt: via uno, dentro l'altro. Investendo buona parte di quell'incasso, perché... (calciomercato)

La Juventus ha scelto lui per rimpiazzare Matthijs de Ligt: via uno, dentro l`altro. Investendo buona parte di quell`incasso, perchè l`operazione che ha portato.Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, ha svelato su Twitter il possibile futuro di Victor Osimhen, attaccante del Napoli: "Chelsea e Manchester United sono interessati ad ingaggiare l'atta ...Il Bayern Monaco ha la possibilità di pareggiare eventuali offerte estive per Joshua Zirkzee, obiettivo del Manchester United. L'attaccante del Bologna è oggetto dell'interesse di numerosi top club ...