“Mameli” | fiction Rai sull’autore dell’Inno d’Italia raccontato come una rockstar

(Di lunedì 29 gennaio 2024) In onda il 12 e 13 febbraio su Rai1 - Ammirati, 'nella settimana a ridosso del Festival di Sanremo' Goffredounadel Risorgimento. Emerge così il personaggio dell'epopea risorgimentale nazionale, poeta e patriota, autore di quello che poi diverrà l'Inno d'Italia, musicato da Michele Novaro, nel film tv "" targato Pepito Produzioni

La grande storia italiana sarà protagonista delle fiction – e non solo – della prossima stagione Rai. Nel palinsesto per l’inverno-primavera 2024, ... (secoloditalia)

Chi vince Masterchef 13 Una domanda che in tante persone si sono poste negli ultimi giorni (anche se manca circa un mese alla finale), soprattutto in seguito all’uscita di scena del favorito Lorenzo.La fiction dedicata a Mameli parte nel 1847 quando il ventenne nella sua Genova vive lo spirito dei rivoluzionari, quando con l’amico Nino Bixio conosciuto poco dopo aver perso la donna della sua vita ...Goffredo Mameli Come una rockstar del Risorgimento. Emerge così il personaggio dell'epopea risorgimentale nazionale, poeta e patriota, autore di quello che poi diverrà l'Inno d'Italia, musicato da Mi ...