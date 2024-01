“Mameli” | fiction Rai sull’autore dell’Inno d’Italia raccontato come una rockstar

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Adnkronos) – Goffredounadel Risorgimento. Emerge così il personaggio dell'epopea risorgimentale nazionale, poeta e patriota, autore di quello che poi diverrà l'Inno, musicato da Michele Novaro, nel film tv "" targato Pepito Produzioni in collaborazione con Rai, in onda lunedì 12 e martedì 13 febbraio su Rai1, "nella settimana a ridosso del 'Festival di Sanremo', dove il senso di unità è più presente e che non a caso lo scorso anno si è aperto proprio con l'esecuzionenazionale",sottolinea Maria Pia Ammirati, presidente di Rai, durante la conferenza di presentazione nella sala Zavoli di Viale Mazzini dell'opera che prevede anche la prossima uscita del volume '' scritto da Giulio Leoni ed edito da Rai Libri. "Il Risorgimento è un periodo storico complicato – osserva Ammirati – Noi cerchiamo una chiave popolare, che possa permettere di entrare in un momento fondante della storia del nostro Paese, narrando la vicenda di Goffredoche per me e tanti altri italiani è abbastanza sconosciuta, per capire chi fosse davvero questo ragazzo che scrisse il Canto degli Italiani a soli 19anni e morì tre anni dopo per difendere il sogno di una Italia unita e per una patria che ancora non c'era: sogno per lui infranto, che poi però vedrà la luce. Con questa, celebriamo anche i temi dell'amicizia e della passione". Per il produttore Agostino Saccà, "raccontiamo la storia diquella di una, o se si preferisce di una popstar, per farla uscire dalla polvere che ricopre la storia del nostro Risorgimento: la retorica ha impolverato l'epopea risorgimentale facendola diventare noiosa soprattutto per i nostri giovani; la retorica del partito regio è servita anche a coprire tanti fallimenti successivi. Noi vogliamo togliere tutta questa polvere, per restituire al pubblico personaggi veri, di cui dobbiamo essere orgogliosi. Qualche minima licenza poetica dellanon tradisce la sostanza storica di quel che è stato al tempo stesso una rivoluzione e un miracolo". La vicenda si svolge dal 1847 – quando Goffredoscrive i versi del Canto degli Italiani che poi diverrà dal 1946 l'Inno Nazionale della Repubblica Italiana – al 1849 anno della morte del patriota risorgimentale a soli 21 anni. A interpretarlo nellaRai, diretta dai registi Luca Lucini e Ago Panini, è Riccardo De Rinaldis Santorelli; nel cast figurano, fra gli altri, Neri Marcorè, Lucia Mascino, Luca Ward, Maurizio Donadoni, Ricky Memphis, Sebastiano Somma, Maurizio Lastrico, Amedeo Gullà , Barbara Venturato, Chiara Celotto, con Antonio Antonelli a firmare soggetto e sceneggiatura. (di Enzo Bonaiuto)