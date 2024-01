Maltempo | infiltrazioni d’acqua Riapre la scuola materna dopo due mesi di interventi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Lavori di manutenzione straordinaria conclusi, verifiche tecniche effettuate: da oggi bambini, bambine e insegnanti dellaGesù Bambino di Bollate, tornano nelle loro aule. Lacomunale di via Ospitaletto era stata chiusa lo scorso novembre quando ilaveva causato allagamenti,e danni che non permettevano di offrire ai bambini e al personale scolastico la sicurezza obbligatoria e necessaria per lo svolgimento delle loro attività. L’amministrazione comunale aveva individuato una soluzione temporanea per garantire il servizio e in questile attività didattiche e ludiche sono continuate in alcuni spazi, appositamente allestiti, nellaprimaria Don Milani di via Coni Zugna. Nelle scorse ore la ...