Mali-Burkina Faso ottavi Coppa d’Africa | 30-01-2024 ore 18 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Ilha vinto senza entusiasmare il gruppo E dellachiudendo con 5 punti davanti al Sudafrica ed è bastato un pareggio 0-0 senza acuti contro la Namibia nell’ultima giornata per mantenere invariata la classifica visto che anche i Bafana Bafana hanno pareggiato senza reti contro la Tunisia per prendersi il primo posto InfoBetting: Scommesse Sportive e

Il Regolamento di Mali-Burkina Faso , ecco cosa succede in caso di pareggio nel match valido per gli ottavi di finale della Coppa d’Africa 2024 . Due ... (sportface)

Mali - Burkina Faso: ecco le formazioni ufficiali della sfida degli ottavi di finale di Coppa d’Africa 2024 in programma alle 18.Superato ai calci di rigore lo scoglio Senegal (non banale, visto che oltretutto era la Nazionale campione in carica), l'avventura di Christian Kouame in Coppa d'Africa con la sua ...Risultati Coppa d'Africa 2024: diretta gol live score degli ultimi due ottavi di finale, Mali Burkina Faso e Marocco Sudafrica, martedì 30 gennaio.