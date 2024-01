Malattia di Pompe | in Italia ora disponibile nuova terapia domiciliare

(Di lunedì 29 gennaio 2024) MILANO (ITALPRESS) – E' oggiinavalglucosidasi alfa,enzimatica sostitutiva per il trattamento delladia insorgenza tardiva (LOPD) e infantile (IOPD), a seguito dell'autorizzazione alla rimborsabilità da parte di AIFA – Agenziana del Farmaco, pubblicata in Gazzetta Ufficiale. Il farmaco avrà la possibilità di essere somministrato tramite.Ladiè una patologia neuromuscolare degenerativa rara che può compromettere le capacità motorie e respiratorie di chi ne è affetto, e può avere insorgenza infantile (IOPD) o tardiva (LOPD). Se non trattata, la IOPD può portare a insufficienza cardiaca e morte entro il primo anno di vita, ...

Un dinosauro diventato il simbolo della ricerca contro le malattie metaboliche rare come la Malattia di Pompe che se l'è portato via all'età di undici anni. Il suo papà, Marco, e la sua mamma, ...