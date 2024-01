Malattia breve dei pazienti Smi e Confsal | “Predisporre quadro normativo”

Leggi tutta la notizia su impresaitaliana

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Lo Smi ed ilhanno richiesto un incontro al Ministro del Lavoro ed al Presidente dell’Inps per affrontare il tema della certificazione delladeiRoma. «Abbiamo scritto al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Maria Elvira Calderone e al Presidente dell’INPS Gabriele Fava, per avviare un confronto affinché si definiscano norme che consentano la modalità di televisita per la certificazione didei» così Angelo Raffaele Margiotta, Segretario Generalee Pina Onotri, Segretario Generale Sindacato Medici Italiani rendono pubbliche le lettere inviate. «Intendiamo rappresentare, in questo modo, il disagio dei medici, in particolare dei medici di medicina generale rispetto ...