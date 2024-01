Mal di pancia e bambini | gli esami inutili che costano 3mila euro

(Di lunedì 29 gennaio 2024) I pediatri: "Per il dolore addominale senza causa organica, lo shopping sanitario alimenta un circolo vizioso e non risolve il problema" Tante visite specialistiche, ecografie,di laboratorio per i mal disenza causa organica, frequenti nei, e che i pediatri definiscono 'dolore addominale funzionale'. Controlliper questa condizione che non aiutano

Il mal di pancia nei bambini è frequente ma non banale, anche se non ha una causa organica. Il 'dolore addominale funzionale', come è definito dai ... (sbircialanotizia)

I pediatri: "Per il dolore addominale senza causa organica, lo shopping sanitario alimenta un circolo vizioso e non risolve il problema" Tante visite specialistiche, ecografie, esami di laboratorio ...Anche in Italia la campagna informativa europea, realizzata in collaborazione con Sip e Sigenp. Il fenomeno coinvolge bambini e ragazzi da 4 a 18 anni ...Il mal di pancia nei bambini è frequente ma non banale, anche se non ha una causa organica. Il 'dolore addominale funzionale', come è definito dai pediatri, colpisce 3 bambini su 10 in età scolare, ed ...