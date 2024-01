Maignan non sarà cittadino onorario di Udine | il Consiglio Comunale boccia la proposta

SERIE A - Il sindaco De Toni aveva proposto di assegnare la cittadinanza onoraria a Mike Maignan, bersaglio di vergognosi cori razzisti in Udinese-Milan. Ma la mozione è stata respinta, decisivo il no ...L’autorità antitrust austriaca ha dato l’ultimo via libera a Red Bull, non avendo obiezioni sulla partnership. “Con la decisione di oggi abbiamo superato un ostacolo importante", ha detto il team ...Il caso Maignan non accenna a sgonfiarsi. Dopo gli insulti razzisti a Mike Maignan, durante Udinese-Milan dello scorso 20 gennaio, e la scelta del portiere rossonero.