Maignan | il comune di Udine dice di no alla cittadinanza onoraria

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Ildinon concederà a Mikeladopo i cori razzisti: ecco che cos’è successo Il Consiglio comunale diha bocciato laal portiere rossonero Mike, proposta dal sindaco De Toni dopo l’episodio di razzismo inse–Milan. Sembrava una scelta fatta appositamente per placare gli animi e anche per “riscattare” il, ma la minoranza di centrodestra ha deciso di votare contro: servivano i tre quarti dei voti favorevoli, ovvero 30, mentre quelli ottenuti sono stati soltanto 25. A riportarlo è Gazzetta.it. LEGGI ALTRE NOTIZIE SU MILANNEWS24.COM

