Mad in Italy su Rai2 con Gigi e Ross | quante puntate sono e tutti i comici dello show

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Da lunedì 29 gennaio, in prima serata su Rai 2, debutta Mad in, il nuovocomico condotto daed Elisabetta Gregoraci. Lo, prodotto da Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Tunnel Produzioni, è un programma che vuole celebrare latà italiana in tutte le sue forme e sfaccettature. Dall’Auditorium degli studi RAI di Napoli, allestito per le grandi occasioni, Mad invedrà alternarsi sul palco oltre 40 artisti, provenienti da tutta Italia. Tra i nomi già annunciati ciVincenzo Albano, il Mago Paris, Pablo e Pedro, gli Arteteca, Ciro Giustiniani, Mino Abbacuccio, Mariano Bruno, il Quartetto Cera, Laura Magni. A loro si aggiungeranno anche nuovi talenti ...

Il red carpet degli Emmy Awards 2024 è in parte anche Made in Italy : il merito va sicuramente a parte del cast di The White Lotus come Sabrina ... (velvetmag)

Via alla presidenza Zannini bis in ITS Tecnologia e Made in Italy. Per l’imprenditore Stefano Zannini , già presidente dal settembre 2020, arriva la ... (ilrestodelcarlino)

Insomma la situazione è un po’ complicata. Facciamocela spiegare. Quest’anno vi siete “allargati”, come dimostra il cambio del titolo: da “Made in Sud” a “Mad in Italy”. “Mad” come matto in inglese.Da lunedì 29 gennaio, in prima serata su Rai 2, parte “Mad in Italy”, il nuovo show comico condotto da Gigi e Ross ed Elisabetta Gregoraci, con Stefano Palatresi che si dedicherà della colonna sonora.Da lunedì 29 gennaio, in prima serata su Rai 2, parte "Mad in Italy", il nuovo show comico condotto da Gigi e Ross ed Elisabetta Gregoraci, con Stefano Palatresi che si dedicherà della colonna sonora.