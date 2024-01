Macron sceglie il cloud SAP per la nuova casa digitale

(Di lunedì 29 gennaio 2024) INVESTIRE nell’innovazione per crescere. È scritto a lettere cubitali nella mission aziendale di, eccellenza italiana leader nel settore dello sportswear e delle attrezzature sportive, che ha nel proprio Dna il miglioramento continuo in tutte le sue forme. Ciò vale per la sede di Valsamoggia, nel Bolognese, dove sta sorgendo ilCampus, un vero e proprio polo dedicato a rendere ancora più funzionali e all’avanguardia gli spazi dedicati ai dipendenti e allo sviluppo dell’azienda. E a maggior ragione vale per il nuovo ERP, l’infrastruttura informatica che costituirà le fondamenta su cui costruire il futuro di. Con il 2024, infatti, l’azienda ha aggiornato la propria strutturaadottando il nuovo sistema ERP – “SAP S/4HANA” per la gestione delle attività di acquisto, ...

INVESTIRE nell’innovazione per crescere. È scritto a lettere cubitali nella mission aziendale di Macron, eccellenza italiana leader nel settore ...Secondo l'ultimo sondaggio Ifop realizzato per Paris Match, il nuovo primo ministro supera in popolarità Macron e Borne ...Per Macron, azienda fortemente orientata all’innovazione e al miglioramento continuo in tutte le sue forme, (come sta avvenendo per esempio per la sede fisica, con lo sviluppo del Macron Campus) il 20 ...