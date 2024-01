Macabra scoperta in città | cadavere carbonizzato ritrovato nell’auto in fiamme

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Pubblicato il 29 Gennaio, 2024 Dopo i ritrovamenti drammatici dei giorni e delle settimane scorse, ancora unain. I pompieri intervengono per domare un incendio e fanno unainquietante all’interno della vettura che era stata avvolta dalle. I fatti si sono svolti intorno alle tre della scorsa notte a Lecce, esattamente in via Cavalieri Ordine di Vittorio Veneto, nel rione San Pio della. Qui, una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale del capoluogo salentino è intervenuta per sedare leche stavano avvolgendo una Kia, modello Cren a sette posti. Una volta terminate le operazioni di spegnimento, però, ecco la drammatica, con il ritrovamento, all’interno dell’abitacolo della ...

Le indagini sono in corso per scoprire l’identità della vittima. Trovato un corpo carbonizzato all'interno di una macchina in fiamme. La macabra scoperta è avvenuta nella notte, in via Cavalieri ...La vettura era una Kia Carens a 7 posti ed era intestata ad un cittadino modenese. Ma l'identità della vittima non è stata ancora accertata.Sulla soglia di casa, in via Mascherone, sono state rinvenute numerose tracce di sangue; impronte che potrebbero essere anche state lasciate dall'assassino È stato ucciso con almeno… Leggi ...