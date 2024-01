“Lutto tremendo | una perdita atroce” Roberta Capua non regge e scoppia in lacrime a Verissimo

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 29 gennaio 2024)nello studio di, il doloroso racconto dell’ospite. Il salotto televisivo di Silvia Toffanin rappresenta per gli ospiti un momento di condivisione con il pubblico che non sempre passa dalla gioia. È il caso diche davanti alle telecamere del programma ha raccontato un capitolo di vita decisamente difficile. La commozione anche sul viso della padrona di casa.in. La presentatrice televisiva si è aperta come non mai davanti alle telecamere del programma, raccontando nel dettaglio un momento di vita non certamente tra i più rosei: “Un capitolo che non avrei mai voluto scrivere”, ha affermato: “Ma la vita delle volte ti mette di fronte ad alcune cose e bisogna fare delle scelte”. Leggi ...