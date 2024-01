Lutto a Cisterna per la sorte di suor Flora | investita ed uccisa a Roma mentre attraversava la strada

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Pubblicato il 29 Gennaio, 2024 “La nostra comunità è rimasta sconvolta dalla tragica notizia della scomparsa diDe Guglielmo, della scuola Maria De Mattias di. Siamo profondamente addolorati. La conoscevo approfonditamente e in tante occasioni ho avuto modo di parlare e confrontarmi con lei”. Questo quanto dichiarato dal sindaco di, Valentino Mantini, a commento della tragica notizia. “aveva il cuore spalancato per tutti – ha proseguito il sindaco – il senso della sua esistenza è stato quello di essere un dono costante, amorevole, gioioso e disinteressato per chiunque. È stata un sostegno prezioso per le tante bambine e bambini della scuola Maria De Mattias, una “madre attenta”, presente e sensibile, sempre dedita all’ascolto, e anche per i ...