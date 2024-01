L’ultimo saluto a Giuliano Gori Cordoglio da tutto il mondo Tutto qui ci parla di te

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Pistoia, 29 gennaio 2024 – Oggiriceverànella villa di Celle, il luogo che la sua genialità ha trasformato in un esempio unico aldi armonia tra arte e natura. Il funerale si terrà alle 15 nella cappella della villa ma fin dalle 13.30 si potrà accedere per una visita. Nei giorni scorsi tutta la famiglia disi è ritrovata intorno a lui, i quattro figli Patrizia, Stefania, Fabio e Paolo, i dodici nipoti e i pronipoti.li ha sempre riuniti nei momenti importanti, come quello in cui decise nei primi anni Ottanta, di aprire al pubblico il parco e le opere che conteneva. "O si apre al pubblico o si smette di fare la collezione - disse ai figli - non posso alzarmi e girare nel parco solo per compiacermi di quello ...