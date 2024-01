L’ufo che cambia forma e colore da Senna Comasco | è veramente non identificato?

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Leggo dal periodico Qui Como, e più che le poche parole di descrizioni, osservo il filmato:https://www.quicomo.it/attualita/oggetto-volante-.html E’ la notte del 20 gennaio 2024, attorno alle 5, una donna avvista in cielo una luce della quale non riesce a spiegare cosa sia. Con lo smartphone riprende qualche secondo della scena ed alcune foto. Ovviamente riprendere una luce lontana non è semplice in quanto automaticamente l’obiettivo cerca di mettere a fuoco la lucina, e così facendo la ingrandisce e rimpiccolisce confondendo l’osservatore. Anche le foto sono fuori fuoco, ingrandite e sfocate come se riprese da una lente sotto la pioggia. Pressoché inutili. Però qualche inzione il filmato ce la da. La piccola luce lampeggia con una sequenza di ...