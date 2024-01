L' Ue pronta a colpire Orban | il piano per affossare l' economia ungherese

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Bruxelles ha preparato un documento in cui si delinea unperi punti deboli dell'di Budapest nel caso in cuinon dovesse revocare il veto ai 50 miliardi destinati all'Ucraina

Lo rivela il Financial Times. La bozza di documento, pronta a Bruxelles, mira a colpire le debolezze economiche dell'Ungheria "minacciando la sua valuta e danneggiando la fiducia degli investitori", ...che ha commentato l'articolo uscito questa mattina sul Financial Times nel quale il foglio britannico spiega che l'Ue sarebbe pronta "a colpire l'economia ungherese" in caso di veto alla revisione del ...Il presunto distruttore di rilevatori di velocità continua a seminare “vittime” in provincia di La Spezia ...