Luca Beatrice | bersagliata a colpi di zuppa | ma la Gioconda non ci bada

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Tralasciando facili commenti sull'atto vandalico -ho come l'impressione che agli idioti più si offre spazio sui media e peggio è- Monna Lisa torna protagonista suo malgrado di cronache che poco hanno a che fare con la storia dell'arte. Due attiviste gretine che protestano non solo per il clima ma anche per una sana e corretta alimentazione -si abbuffino divegana, mangino ciò che vogliono e la smettano di rompere l'anima agli altri- con il loro gesto dimostrativo consumatosi ieri al Louvre hanno probabilmente raggiunto il picco d'interesse, d'ora in avanti qualsiasi altro atto di teppismo contro l'arte sarà comunque di scarso impatto perché laè l'opera più iconica e potente di tutti i tempi. Se qualcosa accadrà dopo sarà comunque di minor importanza, dunque questi figli illegittimi di talebani travestiti da politicamente impegnati ...