Lotto e Superenalotto | estrazioni di Oggi lunedì 29 gennaio 2024 | numeri e combinazione vincente

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Si può giocare al, al SuperEnae al 10eserale fino alle 19:30 Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di martedì 30, non ci sono stati né 6 né 5+. Nel frattempo vi ricordiamo iritardatari del: Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard. Bari: 78 (186) 52 (126) 25 (89) 39 (71) 76 (70) Cagliari: 55 (74) 16 (73) 15 (71) 41 (70) 64 (54) Firenze: 64 (80) 31 (78) 9 (74) 55 (64) 43 (56) Genova: 60 (74) 24 (56) 20 (52) 52 (51) 41 (47) Milano: 1 (106) 55 (65) 17 (63) 5 (62) 71 (59) Napoli: 33 (76) 24 (65) 64 (58) 11 (53) 85 (45) Palermo: 27 (158) 47 (95) 20 (81) 10 (62) 18 (61) Roma: 89 (111) 67 (74) 17 (63) 64 (60) 52 (58) Torino: 77 (116) 89 ...

Friuli-Venezia Giulia in festa grazie al Lotto, con due vincite per un totale di 81 mila euro. Il concorso di venerdì 26 gennaio, come riporta Agipronews, ha premiato un fortunato giocatore di Udine, ...La dea bendata della fortuna ha baciato Cologno Monzese, comune dell’hinterland nord-est di Milano. Nell'estrazione del Superenalotto di sabato 27 gennaio è infatti stato centrato un 5 da migliaia di ...Si nasconde ancora il “6” nell’estrazione di SuperEnalotto del cc n. 15 di sabato 27 gennaio, con il Jackpot che arriva a 53 milioni di euro in palio per il concorso di domani sera, martedì 30 gennaio ...