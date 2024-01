“Londra è affamata di cucina regionale italiana” Intervista a Giorgio Locatelli

Leggi tutta la notizia su today

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Quando raggiungiamo al telefono chef, non facciamo in tempo a chiedergli come sta che ci risponde con uno strabordante “Benissimo!”. Chiarendo subito come mai sia oggi uno di quei (pochi) cuochi italiani amati all’unanimità, e per niente divisivi. Ci ha messo il carico...