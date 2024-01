L’Onda Blu naufraga contro Verona Salta Penta-Carpi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 29 gennaio 2024) E’ già finito il buon momento della pallanuoto modenese, che chiude la seconda giornata nei campionati di serie C con una sconfitta delBlu Formigine,una quadrata Rari Nantes, confermatasi formazione giovane, ed in crescita: sempre avanti, i veronesi sono frutto di un progetto tecnico partito con una under 17 tre anni fa, diventati ora grandi, forti e ben organizzati. Niente partita invece perModena e Coopernuoto, che si sarebbero dovute affrontare venerdì sera alla ritrovata Dogali: la Federazione ha bloccato la squadra modenese per la mancanza di un documento d’iscrizione, dopo che verbalmente aveva comunicato come tutto fosse a posto. PALLANUOTO, Girone 2: RN- Onda Blu Formigine 12-7; RN Trento – CSS12-10; Preganziol ...