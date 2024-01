Lombardia | inquinamento alle stelle e aria velenosa Scattano i divieti antismog | ecco dove e quando

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Milano, 29 gennaio 2024 – La cappa d’” che incombe sullaa causa anche del cosiddetto freezing effect, il fenomeno provocato dforti inversioni termiche che non “ripulisce” la nostra regione e porta il Pm10 a livelli altissimi. Infatti se in montagna farà decisamente più caldo con picchi di 12-15°C di giorno, in pianura e in presenza di nebbia o nubi basse i valori termici si manterranno piuttosto bassi e di pochi gradi sopra lo zero, o anche a zero gradi nelle campagne, facendo trascorrere così giornate di ghiaccio. Inevitabile che la Regioneapplichi le norme anti. Monza e Cremona “Nella giornata di ieri, domenica 28 gennaio, - si legge nel comunicato della Regione - nelle province di Monza e Cremona è stato raggiunto il ...