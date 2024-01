L’Ocse e la realtà italiana Perché le raccomandazioni servono secondo Zecchini

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Al pari della Commissione europea e del Fmi,ha fatto sentire di recente la sua voce nel valutare i problemi dell’economiae nell’emetteresulle politiche da seguire. La sua analisi, presentata in uno dei periodici rapporti, aggiunge poco di nuovo alla conoscenza delle debolezze strutturali e dei nodi alla crescita, ma si distingue in qualche misura dalle prime due istituzioni per la scelta dei temi approfonditi e delle indicazioni date ai governanti. La prima metà è una rassegna dei progressi negli ultimi anni nell’affrontare le debolezze e gli squilibri della crescita, a cui fa seguito una lunga serie di segnalazioni sul da farsi per superare i diversi problemi. La seconda parte è focalizzata sulla transizione energetica con un’approfondita analisi della distanza da coprire per raggiungere nel 2030 i ...