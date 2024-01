Lo spread tra Btp e Bund tedeschi chiude in calo a 149 | 2 punti

Chiusura in ribasso per il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi a 151,8 punti , contro i 152,1 segnati in apertura e i 153 della chiusura ... (quotidiano)

Chiusura in calo a 149,2 punti per il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, contro i 152,2 dell'apertura e i 151,8 di venerdì scorso. In ribasso di 9 punti al 3,72% il rendimento annuo ...Giornata di ribassi per i rendimenti dell’obbligazionario europeo, con il Btp decennale che alle ore 17h10 paga il 3,74%, mentre il Bund a dieci anni vede il proprio tasso contrarsi a 2,23%.I titoli azionari asiatici hanno registrato un rialzo dopo che le ultime misure adottate dalla Cina per sostenere il mercato azionario e il settore immobiliare hanno infuso una nota di ottimismo. I ti ...