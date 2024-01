Lo scherzo a Sandra Milo sul figlio Ciro in diretta televisiva | tutta la storia

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Ancora oggi c’è chi sostiene che losul, durante la storica puntata del programma L’Amore è Una Cosa Meravigliosa di cui la diva era conduttrice, fosseuna messinscena. Ma cosa accadde quel giorno? LoEra l’8 gennaio 1990 e negli studi di Rai 3 in via Teuladastava conducendo una puntata del programma L’Amore è Una Cosa Meravigliosa. All’episodio assistette l’attore Alessandro Gassmann, ospite in studio. Inarrivò una telefonata. Dall’altra parte una voce femminile disse: “, ma che fai lì? Non sai che tuoha avuto un incidente? È grave, sta in ...

ROMA, 29 GEN. - È morta Sandra Milo, aveva compiuto 90 anni nel 2023. Si è spenta nella sua abitazione e tra l'affetto dei suo cari come aveva richiesto. Lo ha reso noto la famiglia. Sandrocchia, come ...ROMA – Era l’8 gennaio del 1990, quando Sandra Milo, morta oggi a 90 anni, proruppe in lacrime in diretta tv per poi lasciare lo studio della trasmissione che stava conducendo, ‘L’amore è una cosa ...Sandra Milo è entrata anche nella storia della tv italiana per un celebre scherzo ai suoi danni nel 1990, durante la trasmissione pomeridiana 'L'amore è una cosa meravigliosa'. Una telefonata anonima ...