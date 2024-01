Lo psicologo Lancini | «I gruppi Whatsapp dei genitori vanno chiusi | vietiamo i cellulari a scuola»

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Matteoe psicoterapeuta. Ha scritto un libro sugli adolescenti: Sii te stesso a modo mio., docente presso il dipartimento di psicologia dell’Università Milano-Bicocca in un’intervista a La Verità dice che «il vero problema è la fragilità adulta. Esiste una enorme difficoltà da parte delle nuove generazioni die insegnanti ad affrontare le caratteristiche di ragazzi e bambini, costretti a crescere in una società così complessa, con tante trasformazioni, iperconnessa. Provare a identificarsi con un bambino o un adolescente oggi è molto meno facile per gli adulti di oggi. Le nuove generazioni crescono con un vuoto identitario, non possono esprimere davvero i loro sentimenti, e dall’altra parte sentono un’assenza di prospettive future, sperimentando difficoltà significative». Un ...

