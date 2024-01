Livorno | l’ex pilota di rally Andrea Aghini rapinato in villa e picchiato | «Ho reagito ma non è bastato»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 29 gennaio 2024) È in ospedale con fratture alla mandibola, al setto nasale e al costato, exitaliano di. La sera di venerdì 26 gennaio,è stato assalito da quattro banditi mentre si trovava nel giardino della sua villetta nel Livornese. Iri si sono presentati con il volto coperto da passamontagna, lo hanno circondato, immobilizzato e poiconvincendolo ad aprire la cassaforte. Stando a quanto riporta Il Tirreno, avrebbero anche provato a soffocarlo con uno straccio, colpendolo con calci e pugni. «Hod’istinto, mi divincolavo, ma mi hanno preso di peso e portato in casa», ha raccontato. «Non ho avuto paura – ha aggiunto -. Non so chi fossero, non hanno detto una parola». Dopo aver ...