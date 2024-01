Livio Proietti e Andrea Rocchi | via libera del Governo per i nuovi vertici di Ismea e Crea

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Viadelalla nomina deidell’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare () e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (). Per l’la scelta ricade sull’avvocato, già commissario dell’e in passato membro del Cda di Sviluppo Italia e presidente di Bic Lazio. Alla presidenza del, invece, va il professore. Professore della Sapienza, è direttore del centro di ricerca ImpreSapiens e del Master in Europrogettazione per la pubblica amministrazione. L'articolo proviene da Ildenaro.it.