L’isola tecnologica di Aruba cresce con nuovi servizi e data center

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 29 gennaio 2024)È UN’AZIENDA didigitali che da 30 anni si pone al fianco di persone, professionisti, piccole e grandi imprese e PA per accompagnarle nel percorso di digitalizzazione: nasce nel 1994 in Toscana in un momento storico di slancio tecnologico eccezionale per via dell’arrivo di Internet. Con approccio pioneristico, si pone infatti come uno dei primi Internet service provider italiani, offrendo accessi ad Internet tramite dial up e nel 2000 diventa provider di domini e hosting, dando inoltre la possibilità di registrare domini e posta elettronica. Ad oggiha una leadership nazionale consolinel mercato dell’hosting, della PEC, della Fatturazione Elettronica e deied è uno dei principali cloud provider a livello europeo. "L’idea è ...