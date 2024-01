L’involuzione di Raspadori è preoccupante Ma il Napoli può solo migliorare

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 29 gennaio 2024) FALLI DA DIETRO – COMMENTI ALLA 22° GIORNATA DEL CAMPIONATO 2023-24 Minuto 11 al Sardinia. Fermate il calcio. Tacciano i risonanti tamburi. Offuscate tutte le stelle perché non le vuole più nessuno. I dolenti versi di Auden, anche alla rinfusa, sono i più idonei per ricordate il più grande cannoniere della storia. Un uomo che si fece simbolo di una comunità. E che insegnò a tutti onestà, rispetto, dignità. Quello che succede dopo è irrilevante. Dopo si gioca una partita di calcio. Ma per il Cagliari il cuore è troppo gonfio. Troppo pieno di ricordi. Il calcio, inesorabile, prosegue. Giornata che si caratterizza con i molti rigori alle cosiddette “impunite”. Troppi, in una sola giornata per non alimentare sospetti. Il sistema che interviene a smorzare le polemiche dopo le denunce anonime echeggiate in settimana. Minuto 18 allo Stadium su una palla innocua a centrocampo, Arkadius sbaglia ...