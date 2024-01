L’inventore di Arte Fiera | Giorgio Mazzotti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 29 gennaio 2024)compie 50 anni con l’edizione in arrivo dal 2 al 4 febbraio diretta da Simone Menegoi, ed è lamadre di tutte le fiere italiane e la terza nata in Europa dopo la Kunsthalle di Colonia (1967) e Art Basel (1970). Di momenti epici della kermesse artistica più importante del nostro paese, ne sono stati raccontati tanti, ma la storia più semplice è come è nata. L'inventore di: un'idea pop e meravigliosa ed eccezionale riguarda a nostro parere la nascita della manifestazione nel giugno del 1974, perché ci parla dell’intuizione di un dirigente, Maurizio, che voleva proporre l’a tutti e che con l’ok del critico de il Resto del CarlinoRuggeri, fece entrare un ...