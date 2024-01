L’intervista a Sinner | «Per un genitore lasciare andare un figlio così presto non è facile | ci siamo persi molte cose Sanremo? A cantare non ci andrei»

Leggi tutta la notizia su corriere

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Jannik: «Con la dedica ho voluto far sentire i miei genitori speciali, a loro non piace apparire. Sono andato via di casa a 13 anni.? Io non ci. Canto malissimo, ballo peggio: sono negato. Devo giocare a tennis, io»