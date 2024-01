L' Inter vince 1-0 a Firenze e torna in vetta alla Serie A

(Di lunedì 29 gennaio 2024)(ITALPRESS) – L'batte la Fiorentina al Franchi e scavalca nuovamente in classifica la Juventus, a una settimana esatta dallo scontro diretto di San Siro. Viola ko 1-0: decide un gol di Lautaro Martinez ma è Sommer il protagonista della serata, visto che oltre a compiere unvento eccellente su Bonaventura nella prima frazione para poi il rigore calciato da Nico Gonzalez a 15 minuti dfine. I viola giocano una gara generosa sinofine ma ancora una volta palesano limiti enormi in zona offensiva.Il primo tempo vede partire bene la Fiorentina ma è l'a segnare. La rete ospite arriva al 14? con Lautaro Martinez che sfrutta un calcio d'angolo battuto da Asllani, ma la circostanza del gol porta i padroni di casa a protestare per un presunto fallo del capitano ...

Inter Sommer 7: Inizia subito con un brutto errore in impostazione, per fortuna senza conseguenza. Si fa perdonare con un gran colpo di reni su Bonaventura. L`.L'Inter vince di misura contro la Fiorentina e torna in testa alla graduatoria con una partita in meno rispetto alla Juventus, attualmente a -1 dai nerazzurri. La Fiorentina cede il quarto posto ...Firenze, 28 gen. - (Adnkronos) - L'Inter sfrutta la frenata di ieri della Juventus, costretta all'1-1 in casa dall'Empoli, vince 1-0 in trasferta contro la Fiorentina e sorpassa i bianconeri in vetta ...