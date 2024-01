L’Inter si gode Sommer lo specialista | un’altra vittoria di Marotta|Primapagina

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di lunedì 29 gennaio 2024) 2024-01-29 00:52:00 Fermi tutti! La sua partita era iniziata decisamente male, con quel appoggio sbagliato verso Pavard che per poco non costa un gol. Subito dopo però è arrivato anche il colpo di reni per respingere il tentativo ravvicinato di Bonaventura. E proprio così, come fosse un saliscendi, è andata avanti la prestazione di Yanncontro la Fiorentina, alternando giocate dubbie a interventi decisivi. Ma seesce indenne dal Franchi e anzi porta i tre punti a Milano è anche per merito del portiere svizzero e del suo sangue freddo. EPISODIO-CHIAVE – Nella ripresa il replay del primo tempo: prima l’errore poi la prodezza: uscita kamikaze su Nzola in cui prende un po’ tutto, sicuramente prima il pallone, ma poi anche la faccia del centravanti. Calcio di rigore decretato da Aureliano e uno ...