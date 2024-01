L'Inter segna la corsa scudetto | a Firenze tre episodi arbitrali | tre decisioni corrette

(Di lunedì 29 gennaio 2024) L'ha un punto in più, una partita in meno e lo scontro diretto in casa, la situazione ideale per correre verso lo....

L’Inter si fa avanti prima con Lautaro che non segna per una bella parata di Terracciano e poi con Carlos Augusto che non va in rete per un miracolo difensivo di Faraoni che salva sulla linea. L’Inter ...64' - Arnautovic segna in un'azione viziata da un fuorigioco di due metri di Mkhitaryan, segnalato dal guardalinee solo ad azione finita. 61' - Cambia anche la Fiorentina: fuori Ikoné, dentro Nico ...Finisce 0-1 la sfida tra Fiorentina e Inter, andata in scena al Franchi e valevole per la 22ª giornata di Serie A. Vittoria sudata dai nerazzurri, che portano a casa tre punti preziosi grazie al gol s ...