L’Inter rimette le distanza in vista del derby d’Italia

(Di lunedì 29 gennaio 2024)di Inzaghi approfitta del mezzo passo falso della Juve e, nel posticipo della 22a giornata di Serie A, batte 1-0 la Fiorentina. Ad una settimana dalla squadra nerazzurra si riporta in testa alla classifica a +1 sulla Juventus e con una gara in meno. Al Franchi è stata una gara emozionante e ostica decisa da un colpo di testa di Lautaro Martinez al 14?. Il bomber si porta a 19 reti in campionato. Protagonista anche Sommer autore di un miracolo su Bonaventura nel primo tempo. Lo svizzero nel secondo tempo provoca – fallo su Nzola – e para un rigore a Nico Gonzalez.