L’Inter passa anche a Firenze | che assist per il Napoli | come cambia la classifica – FOTO

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Si è appena conclusa la domenica di Serie A e laattuale, per alcuni aspetti, può sorridere agli azzurri In attesa di Salernitana-Roma di domani sera che chiuderà la 22^ giornata del campionato di Serie A, la domenica calcistica è terminata con il successo nerazzurro.al Franchi die si conferma sempre di più la squadra destinata a vincere lo scudetto a fine stagione. Gli uomini di Simone Inzaghi, non senza qualche difficoltà, hanno vinto per 1-0 grazie al gol del solito Lautaro Martinez. L’attaccante argentino è l’assoluto capocannoniere di questo campionato salendo, con il gol di questa sera, a 19 marcature in 19 presenze. Un’Inter orfana di 2/3 del centrocampo titolare con Barella e Chalanoglu out per squalifica e sostituiti da Asllani e Frattesi. Nonostante ...