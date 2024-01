L’Inter è la squadra più forte e non ha bisogno di aiuti arbitrali

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 29 gennaio 2024) La 22ª giornata del campionato di Serie A continua a portare tantissime polemiche per le decisionia favore delnel match del Franchi contro la Fiorentina. La sfida del posticipo serale si è conclusa sul risultato di 0-1 grazie ad un gol realizzato da Lautaro Martinez. I nerazzurri hanno sfruttato il passo falso casalingo della Juventus contro l’Empoli (1-1) e si sono riportati in vantaggio con un punto di vantaggio sui bianconeri e con una partita ancora da recuperare. E’ già altissima l’attesa in vista dello scontro scudetto di domenica prossima tra Inter e Juventus in una partita che non hadi presentazioni.avrà l’occasione di mettere una seria ipoteca, la Juventus dovrà conquistare almeno un pareggio per rimanere in scia e giocarsi le carte scudetto fino alla fine. Serie A, la ...