L’inflazione si “mangia” ricchezza famiglie | forte calo nel 2022

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Alla fine del, lanetta delleitaliane è stata pari a 10.421 miliardi di euro. Rispetto al 2021, è diminuita dell’1,7% in termini nominali, dopo tre anni di crescita. Ilin termini reali, usando come deflatore l’indice dei prezzi al consumo, è stato più marcato: -12,5%. Inflazione siLo rileva una nota sulle stime sulladei settori istituzionali in Italia negli anni 2005-elaborate dall’Istat e dalla Banca d’Italia, anche in confronto con altre economie avanzate. Il rapporto tra lanetta e il reddito lordo disponibile – secondo lo studio – è sceso da 8,7 a 8,1, tornando ai livelli del 2005. L’aumento delle attività non finanziarie nel ...