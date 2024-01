L’inflazione corrode la ricchezza delle famiglie italiane | nel 2022 calo del 12 | 5% in termini reali La nota di Istat e Bankitalia

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Nell’anno dell’invasione russa dell’Ucrainanon si è mangiata solo il potere d’acquisto dei lavoratori, ma ha anche intaccato il valore dei loro risparmi e investimenti. A mostrarlo è ladie Banca d’Italia sulla “dei principali settori istituzionali”: nellanettamisurata come sommaattività non finanziarie (abitazioni, terreni) eattività finanziarie (depositi, titoli, azioni) al nettopassività (prestiti) si è assestata a 10.421 miliardi, indell’1,7% innominali ma ben del 12,5% in, cioè tenendo conto dell’aumento dei ...