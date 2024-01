L’impresa di Sinner | era successo solo 7 volte di vincere una finale Slam da 0-2 in Era Open

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Jannikè ufficialmente l’ottavo giocatore nella storia, da quando esiste l’Era, capace di recuperare uno svantaggio di due set in unadi un torneo del Grande. L’altoatesino, rimontando per 3-6 3-6 6-4 6-4 6-3 sul russo Daniil Medvedev, si aggiunge a una schiera di nomi che può raccontare molto, sotto diversi profili. Nel 1974, al Roland Garros, emerse la stella di Bjorn Borg. Lo svedese conquistò per la prima volta loparigino battendo un grande del suo tempo, lo spagnolo Manuel Orantes, tra i più forti a non aver mai toccato il numero 1 (fu secondo nel 1973, agli albori del ranking computerizzato). Dopo i primi due set, Borg piazzò una tonante rimonta che, nel punteggio, si tradusse così: 2-6 6-7(4) 6-0 6-1 6-1. Era arrivato l’uomo che ...