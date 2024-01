Liliana Segre al Nyt | ' temo di aver vissuto invano'

(Di lunedì 29 gennaio 2024) "di: perchè avrei sofferto per 30 anni a condividere fatti intimi della mia famiglia, del mio dolore, della mia disperazione. Per chi? Perchè?". Lo ha detto la senatrice a vita e sopravvissuta all'Olocaustoin un'intervista al New York Times, parlando della recrudescenza dell'anti-semitismo. L'intervista, realizzata dal corrispondente del quotidiano americano Jason Horowitz nella casa milanese della senatrice, fa parte di un lungo profilo a lei dedicato. "Questo non è nuovo", ha aggiuntochiedendosi se è vissuta così a lungo da veder la storia che si ripete.

