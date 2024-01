Ligue 1 | pari per PSG e per Gattuso | torna a vincere il Nizza

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Milano, 29 gennaio 2024 - Nella diciannovesima giornata della1 francese stupisce tutti il Brest, una delle squadre rivelazione del campionato d'oltralpe, che pareggia 2-2 contro i campioni in carica dels Saint Germain dopo esser stato sotto di due reti. Ildi Farioli ritrova i tre punti, dopo il pareggio dell'ultima giornata, e si riporta a -6 dalla vetta. In quella che è una vera e propria pioggia di pareggi, ben sei in totale, c'è anche quello dell'OL dicontro il Monaco e il 3-3 tra Lorient e Le Havre. Ripercorriamo i match e vediamo la classifica. I match del weekend Diciannovesimo turno che si è aperto venerdì con la vittoria del Rennes in casa del Lione per 2-3. Gli uomini di Stephan partono fortissimo segnando tutti e tre i gol nel primo tempo: la doppietta di Terrier al 22' e al ...