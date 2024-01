Liga | Getafe trova la doppietta e batte Granada 2-0

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Ilvince in casa controper 2-0. La partita, valida per la ventiduesima giornata del campionato spagnolo, ha visto andare in porta Greenwood dopo ventuno minuti dal fischio di inizio. La seconda e ultima rete del match è stata anch’essa registrata nel primo tempo, con Mayoral che ha sbaragliato la difesa avversaria al minuto 36. Inutili i tentativi deldi accorciare le distanze e i padroni di casa raccolgono tre punti. SportFace.

Il Getafe ferma l’ Atletico Madrid in trasferta per 3-3. Partita decisa dall’espulsione di Savic per doppia ammonizione al 38?. Nonostante ... (sportface)

La sfida valevole per la ventiduesima giornata di Liga è in programma alle ore 21:00 al Coliseum: ecco dove vedere il match in tv.Il Getafe vuole tornare a macinare punti dopo le due sconfitte di fila rimediate in campionato contro Rayo e Osasuna. Nel posticipo della 22ª giornata di Liga la squadra dell'ex romanista Borja ...