Lhasa de Sela | la figlia dei fiori

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di lunedì 29 gennaio 2024) “I made a small, small song… I sang it all night, all through the wind and rain, and when the morning came, I had to start over again…” (Ho fatto una piccola, piccola canzone, l’ho cantata tutt... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti