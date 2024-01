L’Estra Pistoia lotta ma non basta Non sbaglia la capolista Brescia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 29 gennaio 2024) GERMANI109 ESTRA90Christon 15, Bilan 17, Burnell 10, Massinburg 27, Della Valle 16, Petrucelli 7, Cobbins 8, Cournooh 5, Akele 2, Tanfoglio, Pollini, Porto. All. Magro.Willis 5, Della Rosa, Moore 18, Del Chiaro 4, Saccaggi, Wheatle 12, Varnado 20, Hawkins 17, Ogbeide 14, Dembele. All. Brienza. ARBITRI Rossi, Bettini, Capotorto. NOTE Parziali: 27-13; 56-45; 74-71. BASKET Rimane solo un sogno quello deldi diventare la prima formazione del massimo campionato a violare il PalaLeonessa diin questa stagione. Non inganni il risultato finale di 109-90 in favore dellasolitaria di Serie A. I biancorossi sprofondano a -21 nel corso del secondo periodo, ma trascinati dai canestri di ...