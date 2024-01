L’esercito che fa bene il bene

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Alla fine va detto che il panettone sospeso è più buono e fapiù che il pandoro brandizzato. Ma non perderemo tempo in scempiaggini. L’associazione Panettone Sospeso è un’organizzazion... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti