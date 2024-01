L' Eredità | qualcosa di orrendo | Maurizio scatena il delirio alla Ghigliottina

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Un vorticoso avvicendamento di campioni a L', il programma condotto da Marco Liorni su Rai 1, il gioco delle parole e dei legami tra le stesse parole. Oggi, lunedì 29 gennaio, ecco che si impone il baffuto: è lui ad accedere al gioco finale della, detronizzando Daniele, ex campione in carica.ci arriva con un montepremi potenziale da 180mila euro, che però taglio dopo taglio si è abbassato a 22.500 euro. Insomma,aveva le idee confuse e si vedeva. Molti errori, molti tagli. E la soluzione, infatti, non è stata quella corretta: secondoera "soluzione", coincidenza curiosa, mentre la parola da indovinare era "calcio". Ci ritenterà. Ma nel frattempo, su X, dove il popolo ...